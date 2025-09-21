De Savoie et d’ailleurs, jouons ensemble ! Musée Savoisien Chambéry

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Seul, à deux, ou à plusieurs, entre amis ou en famille, venez vous amuser et vous initier à des jeux traditionnels de Savoie et de différents continents.

Jeu de la mourra, jeux de plateau et jeux d’adresse du monde : démonstration et ateliers d’apprentissage et de pratique avec des joueurs de l’association Mourra Savoià de Bessans et un animateur de la Maison des jeux de Grenoble.

Musée Savoisien Place Métropole 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

