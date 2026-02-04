« De sel et de vie, femmes de la mer » – Exposition photographique Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris

Une exposition à découvrir, en entrée libre, dans le cadre d’Escale à la Grange aux Belles – Images du réel.

Vernissage de l’exposition le jeudi 12 mars de 19h à 21h.

« Cette série photographique constitue un engagement au long cours de trois années à documenter le travail des femmes de la mer. Effectuant de nombreuses recherches, tissant progressivement des liens, le photographe est parti à leur rencontre aux quatre coins de la Bretagne. Son travail témoigne de la passion de ces femmes pour leur métier, la richesse et la complexité de leur vie professionnelle.

Qu’elles soient pêcheuses ou charpentières, sauveteuses ou ostréicultrices, capitaine au long cours ou skippeuses, elles naviguent au-delà des clichés conventionnels. Chacune apporte une sensibilité particulière et entretient une relation intime avec la mer. En explorant ces vies maritimes, cette série met en lumière des femmes dans leur diversité et leur singularité. La mer ne possède pas de genre, mais offre une myriade d’aventures humaines. »

Entrée libre.

Du mardi 10 mars au samedi 4 avril 2026, le centre Paris Anim’ la Grange aux Belles accueille le photographe Mathieu Menard pour son exposition « De sel et de vie, femmes de la mer ».

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

