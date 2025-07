De sémaphore en phare Plounéour-Brignogan-plages

Début : 2025-07-20 15:00:00

fin : 2025-07-20 17:00:00

2025-07-20

Suivez un parcours immersif entre terre et mer, du sémaphore de Brignogan au phare de Pontusval, dans un cadre de chaos granitique et eau turquoise à l’horizon.

En longeant le GR34 et les hauts de plage, percez les mystères des plantes des dunes et de la laisse de mer, tout en vous laissant captiver par l’histoire du patrimoine maritime et la légende du dragon de Pontusval.

Nadia, guide nature polyglotte et récoltante d’algues professionnelle, vous invite à une expérience sensorielle et immersive, rythmée par l’observation, le toucher et enrichie par la création d’un herbier nomade, pour prolonger expérience bien au-delà du rivage.

Informations pratiques :

Durée 2h environ

Rdv Promenade des chardons bleus (parking de la maison des câbles) Brignogan-Plages

Visite disponible en 4 langues français, anglais, italien, espagnol

Prévoir une tenue adaptée à la météo chaussures confortables, coupe vent, chapeau, protection solaire et gourde avec de l’eau.

Réservation en ligne Paiement sur place

Annulation gratuite .

Parking des chardons bleus Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne

