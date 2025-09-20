De sève & d’écorce. Éloge des vieilles forêts Muséum Henri-Lecoq Clermont-Ferrand

De sève & d’écorce. Éloge des vieilles forêts 20 et 21 septembre Muséum Henri-Lecoq Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Emblèmes de nos paysages, gardiennes de nos mémoires, réserves de nature, les vieilles forêts sont indispensables au vivant. Pour les préserver, le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) d’Auvergne a lancé en 2018 le projet Sylvae dont le mode d’action est simple : acheter des vieilles forêts et les laisser en libre évolution. L’exposition, conçue par le CEN d’Auvergne, associe des photographies à des textes et des objets issus des collections du muséum, pour comprendre et protéger ces espaces vitaux et irremplaçables.

Muséum Henri-Lecoq 15 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

© Muséum Henri-Lecoq