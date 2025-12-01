De si vieux enfants Salle du Celtic Plougrescant
De si vieux enfants Salle du Celtic Plougrescant samedi 13 décembre 2025.
De si vieux enfants
Salle du Celtic 57 Hent Saint-Gonnery Plougrescant Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
2025-12-13
Pièce de Frédéric Dubost.
Ils sont en EHPAD. Elle a plus de 90 ans… lui aussi. Ils vont s’aimer comme des adolescents sous le regard attendri des une et scandalisé des autres.
Pièce à la. fois drôle et émouvante à partir de faits réels. Elle touche le spectateur droit au cœur. .
