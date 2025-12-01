De si vieux enfants Salle du Celtic Plougrescant

De si vieux enfants

Salle du Celtic 57 Hent Saint-Gonnery Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Pièce de Frédéric Dubost.

Ils sont en EHPAD. Elle a plus de 90 ans… lui aussi. Ils vont s’aimer comme des adolescents sous le regard attendri des une et scandalisé des autres.

Pièce à la. fois drôle et émouvante à partir de faits réels. Elle touche le spectateur droit au cœur. .

Salle du Celtic 57 Hent Saint-Gonnery Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 14 38 54

English :

L’événement De si vieux enfants Plougrescant a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose