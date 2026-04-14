« De terre et de rouille », 14 rue de la fontaine basse, Lafrançaise
« De terre et de rouille », 14 rue de la fontaine basse, Lafrançaise vendredi 26 juin 2026.
« De terre et de rouille » 26 – 28 juin 14 rue de la fontaine basse Tarn-et-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
« De terre et de rouille »
Apres la visite du site de la fontaine basse et quelques légendes, vous serez invités à visiter l »exposition de céramiques, sculptures, à partir de métal rouillé, associé au modelage de l’argile.
14 rue de la fontaine basse 14 rue de la fontaine basse lafrancaise Lafrançaise 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 60 23 85 »}]
Visite du lavoir de la fontaine basse et visite de l’atelier de céramiques Fontaine basse sculptures
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