De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe Malicorne-sur-Sarthe

De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-07-01 2026-09-01

Du jouet d’autrefois à l’œuvre d’art d’aujourd’hui redécouvrez les sifflets en argile, témoins d’un savoir-faire unique et de générations de potiers.

Pendant plusieurs générations en Sarthe, et jusqu’au milieu du 20e siècle, des potiers

ont façonné et vendu dans toute la France des sifflets en argile, qui ont fait la joie des

enfants. Ces sifflets étaient vendus sur les marchés, les foires ou lors de fêtes, le plus

souvent au printemps. La tradition s’est peu à peu perdue, mais elle demeure encore

dans certaines régions, en France, en Europe et ailleurs dans le monde. D’objet banal

du quotidien et à ce titre souvent disparu parce que fragile -, le sifflet est devenu

aujourd’hui une petite sculpture à part entière.

Cette exposition invite à redécouvrir ces objets étonnants qui ont fait partie du

quotidien des générations passées et qui aujourd’hui deviennent de véritables

oeuvres d’art dans les mains de céramistes expérimentés. Le propos est d’en montrer

la diversité des formes, des usages et des origines à travers l’Europe. Ces objets sont

aussi les témoins de savoir-faire uniques, car il ne suffit pas de façonner un sifflet, à la

main ou au tour. Encore faut-il savoir le faire siffler !

Cette exposition n’aurait pu avoir lieu sans l’appui scientifique et la générosité de Pierre Catanès, spécialiste du sujet et collectionneur.

Prêts des musées de la Ville du Mans, du musée Joseph‑Denais à Beaufort‑en‑Vallée et du musée d’art naïf et d’arts singuliers de la Ville de Laval.

Avec le soutien du Conseil départemental de la Sarthe et de l’État-Direction régionale des affaires culturelles Pays de la Loire. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

From toys of yesteryear to works of art of today: rediscover clay whistles, witnesses of a unique know-how and generations of potters.

L’événement De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée de la Sarthe