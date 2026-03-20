De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe Malicorne-sur-Sarthe
De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe Malicorne-sur-Sarthe vendredi 3 avril 2026.
De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-07-01 2026-09-01
Du jouet d’autrefois à l’œuvre d’art d’aujourd’hui redécouvrez les sifflets en argile, témoins d’un savoir-faire unique et de générations de potiers.
Pendant plusieurs générations en Sarthe, et jusqu’au milieu du 20e siècle, des potiers
ont façonné et vendu dans toute la France des sifflets en argile, qui ont fait la joie des
enfants. Ces sifflets étaient vendus sur les marchés, les foires ou lors de fêtes, le plus
souvent au printemps. La tradition s’est peu à peu perdue, mais elle demeure encore
dans certaines régions, en France, en Europe et ailleurs dans le monde. D’objet banal
du quotidien et à ce titre souvent disparu parce que fragile -, le sifflet est devenu
aujourd’hui une petite sculpture à part entière.
Cette exposition invite à redécouvrir ces objets étonnants qui ont fait partie du
quotidien des générations passées et qui aujourd’hui deviennent de véritables
oeuvres d’art dans les mains de céramistes expérimentés. Le propos est d’en montrer
la diversité des formes, des usages et des origines à travers l’Europe. Ces objets sont
aussi les témoins de savoir-faire uniques, car il ne suffit pas de façonner un sifflet, à la
main ou au tour. Encore faut-il savoir le faire siffler !
Cette exposition n’aurait pu avoir lieu sans l’appui scientifique et la générosité de Pierre Catanès, spécialiste du sujet et collectionneur.
Prêts des musées de la Ville du Mans, du musée Joseph‑Denais à Beaufort‑en‑Vallée et du musée d’art naïf et d’arts singuliers de la Ville de Laval.
Avec le soutien du Conseil départemental de la Sarthe et de l’État-Direction régionale des affaires culturelles Pays de la Loire. .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
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English :
From toys of yesteryear to works of art of today: rediscover clay whistles, witnesses of a unique know-how and generations of potters.
L’événement De terre et de souffle, Sifflets en argile de Sarthe et d’Europe Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée de la Sarthe