De tes jours aux nôtres de Maymouna Baradji Institut des Cultures d’Islam – Stephenson Paris

Vernissage

Le mercredi 28 janvier 2026

De 18h à 21h

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Du 29 janvier au 03 mai 2026, l’ICI — Institut des Cultures d’Islam vous invite à découvrir De tes jours aux nôtres, une exposition de Maymouna Baradji.

Du jeudi 29 janvier 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

gratuit

Tout public.

Date(s) :

Institut des Cultures d’Islam – Stephenson 56 rue Stephenson 75018 Paris



