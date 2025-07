DE TI BOOTS Le 50 Florac Trois Rivières

Deux jeunes musiciens-chanteurs-compositeurs norvégiens font une étape COUNTRY à Florac !

De Ti Boots (Les dix bottes) est un groupe de country, en tournée à travers l’Europe cet été, de la Norvège à Barcelone, en passant par la Lozère… Il est composé d’Ola Ur Sæbø, au chant et à la guitare, et de Tobias Rønnevig, au chant, à la batterie et à l’accordéon ! Leurs chansons sont des créations et des reprises, et ils aiment interagir avec le public. .

Le 50 50 rue du Pêcher Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Two young Norwegian musicians-singers-composers make a COUNTRY stop in Florac!

De Ti Boots (Ten Boots) is a country band on tour across Europe this summer, from Norway to Barcelona, via Lozère… The band is made up of Ola Ur Sæbø, vocals and guitar, and Tobias Rønnevig, vocals, drums and accordion!

German :

Zwei junge norwegische Musiker, Sänger und Komponisten machen einen COUNTRY-Stopp in Florac!

De Ti Boots (Die zehn Stiefel) ist eine Country-Band, die diesen Sommer durch Europa tourt, von Norwegen über die Lozère bis nach Barcelona… Sie besteht aus Ola Ur Sæbø, Gesang und Gitarre, und Tobias Rønnevig, Gesang, Schlagzeug und Akkordeon!

Italiano :

Due giovani musicisti-cantanti-compositori norvegesi fanno tappa COUNTRY a Florac!

De Ti Boots (I Dieci Stivali) è una band country in tournée in Europa quest’estate, dalla Norvegia a Barcellona, passando per la Lozère… Il gruppo è composto da Ola Ur Sæbø, alla voce e alla chitarra, e Tobias Rønnevig, alla voce, alla batteria e alla fisarmonica!

Espanol :

¡Dos jóvenes músicos-cantantes-compositores noruegos hacen una escala COUNTRY en Florac!

De Ti Boots (Las Diez Botas) es un grupo de country de gira por Europa este verano, de Noruega a Barcelona, pasando por Lozère… El grupo está formado por Ola Ur Sæbø, voz y guitarra, y Tobias Rønnevig, voz, batería y acordeón

