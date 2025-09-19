De Toutânkhamon à Cléopâtre : 2 000 ans d’idées reçues sur l’Égypte ancienne MuséAl Alba-la-Romaine

Vendredi 19 septembre 2025.

Vendredi 19 septembre, 19h30 MuséAl Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T21:00:00

Conférence de Simon Thuault (Égyptologue, créateur de la chaîne youtube « Le Phare à On »)

Dans cette conférence, Simon Thuault reviendra sur plusieurs de ces clichés afin d’expliquer la réalité derrière la fiction, l’explication historique et archéologique derrière le fantasme. De la malédiction de Toutânkhamon à la construction des pyramides, en passant par les ampoules de Dendérah et autres vaisseaux spatiaux égyptiens, cette intervention sera l’occasion de (re)découvrir certaines légendes et d’en expliquer l’origine pour, in fine, en dévoiler les moindres secrets.

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France
MuséAl s'élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d'origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l'artisanat gallo-romain.

