De Venise, mon carnaval Salle capitulaire Tournus

De Venise, mon carnaval

Salle capitulaire Rue Marguerite Thibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:30:00

fin : 2026-04-20 18:30:00

Date(s) :

2026-04-13

À Venise, le carnaval n’est pas une fête.

C’est une respiration ancienne. Un murmure entre l’eau et la pierre.

À l’aube, la brume effleure la lagune.

Les silhouettes apparaissent lentement sur la place Saint-Marc, comme sorties d’un autre siècle.

Les masques ne cachent pas ils révèlent.

Ils suspendent le temps.

Dans l’approche d’Olivier Flour, tout devient silence. Les étoffes lourdes, les dentelles patinées, les regards immobiles derrière la porcelaine blanche composent une scène presque irréelle.

On ne photographie pas un costume, on saisit une présence.

Le carnaval de Venezia est un théâtre sans voix. Les pavés humides reflètent les figures baroques, les canaux absorbent les couleurs, et la lumière d’hiver caresse les volumes comme une peinture ancienne.

Ce n’est pas l’exubérance qui domine. C’est la lenteur. La grâce.

L’élégance fragile d’un monde qui accepte de disparaître à la fin du jour.

Le masque tombe.

La ville demeure. .

Salle capitulaire Rue Marguerite Thibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté o.flour@icloud.com

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English : De Venise, mon carnaval

L’événement De Venise, mon carnaval Tournus a été mis à jour le 2026-03-24 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II