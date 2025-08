De vent et de papier Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Lecture animéeC’est l’histoire d’Hana, une jeune fille dans son village en papier dont les habitants s’envolent à cause d’un vent violent inhabituel. Pour comprendre d’où vient ce vent, Hana construit un pont pour atteindre le village voisin. Là, tout est différent…Un conte asiatique avec ses décors en carton et en papier, sur la découverte d’une autre culture.Dimanche 16 novembre – à 10h et à 11h – durée 45 min – Ormédo – à partir de 5 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60