Dé-vernissage de l’exposition Au fil des cartes Sévérac d’Aveyron

Dé-vernissage de l’exposition Au fil des cartes

Venez rencontrer les architectes qui exposent leurs cartes sensibles à la médiathèque de Sévérac.

Marion Danset et Nicolas Hirtz, architectes qui exposent leurs travaux, depuis début janvier, seront présents à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron samedi 14 février de 10h à 12h, afin de vous rencontrer et de vous présenter leur travail de résidence, de cartographie, de dessin du territoire de la Communauté de Communes.

Alors n’hésitez pas à venir faire leur connaissance ! .

English :

Come and meet the architects who are exhibiting their cartes sensibles at the Sévérac media library.

