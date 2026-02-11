Dé-vernissage de l’exposition Au fil des cartes Sévérac d’Aveyron
Dé-vernissage de l’exposition Au fil des cartes Sévérac d’Aveyron samedi 14 février 2026.
Dé-vernissage de l’exposition Au fil des cartes
Rue de Signe Longue Sévérac d’Aveyron Aveyron
Début : Samedi 2026-02-14
Venez rencontrer les architectes qui exposent leurs cartes sensibles à la médiathèque de Sévérac.
Marion Danset et Nicolas Hirtz, architectes qui exposent leurs travaux, depuis début janvier, seront présents à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron samedi 14 février de 10h à 12h, afin de vous rencontrer et de vous présenter leur travail de résidence, de cartographie, de dessin du territoire de la Communauté de Communes.
Alors n’hésitez pas à venir faire leur connaissance ! .
Rue de Signe Longue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr
English :
Come and meet the architects who are exhibiting their cartes sensibles at the Sévérac media library.
L’événement Dé-vernissage de l’exposition Au fil des cartes Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-02-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)