DE VICTOR A HUGO THEATRE A L’OUEST Rouen

DE VICTOR A HUGO Début : 2026-11-21 à 19:00. Tarif : – euros.

De Victor à Hugo, Itinéraire d’une rock star« JE SUIS MORT ! JE PEUX TOUT DIRE ! »VICTOR HUGO,’Ce géant au sourire facile, à l’opulente gaité et un grand rire,plus vivant que jamais, nous dévoile du rire aux larmes, ses 83 années de vie prodigieuse dans ce passionnant 19ème siècle.’de Victor à Hugo, itinéraire d’une Rock STAR’Le biopic évènement d’un monstre sacré.Bon voyage à travers le temps !‘‘Humour, justesse, profondeur et sensibilité : le spectateur à l’impression troublante de se retrouver face à Victor Hugo lui-même‘‘. Sud Ouest.De et avec : Antoine BEAUVILLEMise en scène : Xavier GUIBERT »

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76