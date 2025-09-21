De vignes en vignes Parking du FLEP Romagnat

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

19 communes sur les 21 de la métropole clermontoise gardent encore dans leur architecture la trace de la culture de la vigne. Cette balade en autocar vous conduira à la découverte de ce patrimoine familier.

Vous passerez par Romagnat, Aubière, Pérignat-lès-Sarliève et Cournon-d’Auvergne.

Visite assurée par une guide-conférencière de Clermont Auvergne Volcans.

En 2024, Clermont Auvergne Métropole a obtenu le label « Pays d’art et d’histoire » pour l’ensemble de ses 21 communes. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les richesses culturelles de notre territoire labellisé à travers les balades du Pays d’art et d’histoire. Ces balades sont le fruit d’une collaboration entre Clermont Auvergne Métropole et l’Office de Tourisme Clermont Auvergne Volcans.

Parking du FLEP 12 rue de Laubize 63540 Romagnat Romagnat 63540 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Balades du Pays d’Art et d’Histoire

©Ministère de la Culture