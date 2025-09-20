De villas en châteaux : les évolutions du domaine Gastaud Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky Nice

De villas en châteaux : les évolutions du domaine Gastaud Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky Nice samedi 20 septembre 2025.

De villas en châteaux : les évolutions du domaine Gastaud 20 et 21 septembre Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Suivez les évolutions du domaine Gastaud en allant du service des Archives au musée d’art naïf. Un atelier mêlant photographies anciennes et fabrication d’un carnet de voyage viendra enrichir cette visite sur les traces des propriétaires de la colline de Fabron. En exclusivité, découvrez au début de la visite du musée l’ancien centre de recherches d’Anatole Jakovsky, dans lequel la directrice du musée vous fera une présentation des archives de ce collectionneur

Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky 23, avenue de Fabron 06364 Nice Nice 06206 Fabron Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493717833 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/musee-d-art-naif [{« type »: « email », « value »: « marie-laetitia.antonio@ville-nice.fr »}] Le Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky réunit un panorama unique au monde de l’histoire de la peinture naïve du XVIII siècle à nos jours.

Il a été installé dans l’ancienne résidence du parfumeur François Coty, le Château Sainte Hélène, entouré d’un grand parc aux essences les plus rares. Un cadre intime et familier pour accueillir un art peu connu, qualifié de « naïf » car spontané, individuel privilégiant la vision intérieure du peintre, qui invite chaque visiteur à un voyage imaginaire.

Peintures, sculptures, dessins, affiches, retracent l’évolution de cet art à travers les œuvres des plus célèbres : Bauchant, Bombois, Vivin, Séraphine, Rimbert, Lefranc, Rabuzin, Ivan et Josip Généralic, Lackovic, Grandma Moses, O’Brady, Haddelsey, Ligabue, Vivancos, le Douanier Rousseau.

Un dépôt du Centre Pompidou enrichit encore cet ensemble avec des œuvres de Bombois, Bauchant, Vivin, Séraphine, Rimbert …

Inauguré grâce à la prestigieuse donation d’Anatole et Renée Jakovsky en 1982, il fête ses 40 ans en 2022 avec une programmation exceptionnelle ! Travaux d’embellissement et d’accessibilité, événements festifs, partenariats universitaires, participation à la Biennale des Arts… ont bercé cette année d’anniversaire. Bus : 34 – Arrêt : Deux Cyprès / Parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Nice