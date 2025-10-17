De villas en jardins : visite commentée du quartier Fould/Ormeau Maison du Parc national des Pyrénées Tarbes

De villas en jardins : visite commentée du quartier Fould/Ormeau Vendredi 17 octobre, 14h15 Maison du Parc national des Pyrénées Hautes-Pyrénées

Payant, sur inscription.

Début : 2025-10-17T14:15 – 2025-10-17T17:15

Fin : 2025-10-17T14:15 – 2025-10-17T17:15

Du Parc Bel-Air au parc Chastelain, en passant par les villas Art déco du quartier Fould, l’association /Parcours/d/architecture/ vous invite à découvrir Tarbes sous un jour nouveau. Venez à la rencontre de réalisations architecturales, d’aménagements urbains et paysagers remarquables qui vous permettront de mieux comprendre la ville.

Maison du Parc national des Pyrénées 2 rue du 4 septembre, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Foirail Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 76 86 46 »}, {« type »: « email », « value »: « parcoursdarchitecture@gmail.com »}]

©Parcours d’architecture