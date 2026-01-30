DE VOIX À MOI ATELIER D’EXPLORATION VOIX, CORPS ET ÉNERGIE Sète

DE VOIX À MOI ATELIER D’EXPLORATION VOIX, CORPS ET ÉNERGIE

De voix à moi vous propose d'explorer votre voix, signature unique et singulière, de cheminer ensemble afin de créer un pont entre voix, corps, énergie et votre nature émotionnelle profonde et véritable. Un rendez-vous entre vous et vous-même à ne pas manquer !

Au programme Chanter, parler, réciter, déclamer, respirer, s'ancrer, vibrer, être le son, interpréter, lâcher, se libérer et surtout prendre du plaisir, rire et convoquer la joie… Présentation de l'exploration vocale, training corps voix énergie, collation offerte.

English :

On the program: singing, speaking, reciting, declaiming, breathing, anchoring, vibrating, being sound, interpreting, letting go, freeing yourself and above all having fun, laughing and summoning joy… Presentation of vocal exploration, body-voice-energy training, snack offered.

