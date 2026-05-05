DEAD BOB (ex-NO MEANS NO) – Rock Indé, La Loco, Quimperlé

DEAD BOB (ex-NO MEANS NO) – Rock Indé Vendredi 10 juillet, 20h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T03:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T03:00:00+02:00

20h00-03h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : prévente 12€, J-7 = 15€, soutien à la création =20€

Soutien à la création ++= 25€

Dead Bob est l’incarnation solo de John Wright, batteur du groupe de punk rock No Means No, légendaire depuis longtemps.

Wright a passé 50 ans à jouer de la batterie, 45 ans à composer, 30 ans en tournée, trois ans à aider des robots à jouer du punk rock, 30 ans à brasser de la bière et toute sa vie à jouer de la musique – dans un nombre incalculable de groupes.

« Dead Bob est, bien sûr, né de No Means No, c’est mon héritage, ma réputation, et c’est génial. Sans vouloir minimiser cela, c’est aussi de la nouvelle musique. C’est un projet inédit. Et je ne me lancerais pas là-dedans si ce n’était pas de la nouvelle musique et un nouveau projet personnel. Cela dit, on joue quand même quelques morceaux de No Means No, car 90 % du public est composé de fans de No Means No.

Les gens sont super enthousiastes, et comme je l’ai dit plus tôt, c’est clairement issu de No Means No, mais le son est complètement différent. La composition du groupe est différente, ce sont de nouvelles chansons, que je trouve solides et qui se suffisent à elles-mêmes.

Et pour parler scène, quand on monte un groupe, il faut être présent sur la scène, il faut être quelque chose, il faut être excellent ! »

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