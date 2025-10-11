DEAD CHIC – LE CAFEMUSIC’ Mont De Marsan

DEAD CHIC – LE CAFEMUSIC’ Mont De Marsan samedi 11 octobre 2025.

DEAD CHIC Début : 2025-10-11 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour son premier album « Serenades & Damnation »DEAD CHIC continue d’explorer les marqueurs qui ontfait l’identité du groupe jusqu’alors. Dès les premièresnotes, pas de doute, c’est du DEAD CHIC : les envoléescinématographiques, les grands espaces, la moiteur,la hargne et la classe : c’est sombre et c’est chic.

LE CAFEMUSIC’ 4 CALE DE LA MARINE 40000 Mont De Marsan 40