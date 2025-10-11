DEAD CHIC + Tuesday Fall CafeMusic Mont-de-Marsan

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

DEAD CHIC, à l’origine, c’est l’association entre Andy Balcon et Damien Félix. C’est lors de tournées avec leurs groupes respectifs (Heymoonshaker et Catfish) qu’Andy et Damien se sont rencontrés il y a quelques années, se croisant régulièrement sur la route et se retrouvant en backstage pour discuter musique, idoles et évoquer une hypothétique collaboration. Quelques années passent sans qu’ils ne se recroisent. À l’automne 2020, ils reprennent contact. Avant de parler d’influences musicales, Andy et Damien échangent des références

visuelles, des illustrations, des paysages, qui seront le socle et la ligne directrice de leur collaboration. L’idée de travailler ensemble devient alors sérieuse et après quelques échanges, Too Far Gone , leur premier titre, voit le jour en janvier 2022.

En deux ans et quelques mois d’existence, DEAD CHIC n’a pas chômé et s’est fait remarquer à chacune .

