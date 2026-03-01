Dead Dads Club • Seedy Liars • Nyght SUPERSONIC Paris

DEAD DADS CLUB (22h30)

(Indie pop rock – Fiction – Londres, UK)

Le groupe Dead Dads Club, dirigé par Chilli Jesson, a annoncé les détails de la sortie de son premier single, « Don’t Blame The Son For The Sins Of The Father », disponible dès aujourd’hui chez Fiction Records.

Produit par Carlos O’Connell de Fontaines D.C., ce titre est le premier extrait de leur premier album, encore inannoncé, un disque profondément personnel et émouvant qui explore le parcours émotionnel de Chilli après la mort de son père.

À propos de ce premier titre, qui capture avec éloquence l’essence du prochain album, Chilli a déclaré :

Ce n’est que le début…

L’influence : Fontaines D.C.

SEEDY LIARS (21h30)

(Alt rock – Lille, FR)

Seedy liars développe un rock alternatif entre clair obscur et saturations, entre atmosphères flottantes et guitares abrasives. Portés par la toile du désespoir moderne, leur musique joue avec la retenue autant qu’avec la déflagration: chaque nuance compte, chaque rupture crée l’impact.

Un rock habité et précis; leur son dépeint les quelques secondes de flottement avant l’irrémédiable crash.

Les 3 influences : Qotsa, Metz & Radiohead

https://seedyliars.bandcamp.com/album/a-modern-despair

https://www.youtube.com/@SeedyLiars

NYGHT (20h30)

(Psych punk – Paris, FR)

Né des rades bruyants et des néons aguicheurs du quartier Pigalle, NYGHT sont des animaux nocturnes jouant un psych/punk urbain et sombre avec quelques hooks ici ou là.

They don’t want your money, they want your soul.

Les 3 influences : The Black Angels, Siouxsie & The Banshees, BRMC

https://li.sten.to/nyght

https://www.youtube.com/@nyght7277

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Vendredi 27 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Palma Violets, Fontaines DC & The Vaccines.

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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