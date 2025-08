Dead Posey SUPERSONIC Paris

Dead Posey SUPERSONIC Paris mercredi 8 octobre 2025.

DEAD POSEY (22h00)

(Alt rock – Los Angeles, US)

Des cultes et des monstres aux cauchemars et aux démons, aucun sujet n’est jamais trop tabou pour le duo rock émeutier Dead Posey. Depuis leur formation dans les bas-fonds de Los Angeles dans les années vingt, Danyell Souza et Tony Nova ont tout affronté dans leur musique – sexisme, oppression et dogmes religieux – avec une bonne dose de guitares angoissées et de hurlements vocaux qui combinent les caractéristiques de l’esprit gothique et de la rébellion punk avec la pop synthé des années 80 et le rock alternatif des années 90.

« Nous nous sommes liés par un amour commun de la musique rock et du côté sombre de la vie », explique Souza, qui jouait la comédie, faisait du mannequinat et dansait le gogo les week-ends pour payer ses factures lorsqu’elle a rencontré Nova (anciennement du groupe Eve 6). Après avoir passé une nuit dans le studio de Nova et chanté pour la première fois au micro sur « Come As You Are » de Nirvana, une nouvelle passion s’est déclenchée. Comme elle le dit, « j’ai su à partir de ce moment-là que c’était ce que je devais faire dans la vie ». Cette mission a été largement accomplie puisque des compositions originales électrisantes comme les récents singles apocalyptiques « Welcome To The Nightmare » et « She Went Bad », et des reprises percutantes de classiques comme « Blue Monday » de New Order et « Never Let Me Down Again » de Depeche Mode ont trouvé un écho dans tout le spectre de l’industrie.

https://www.deadposey.com/

https://www.youtube.com/watch?v=GJUQF3xY3mY…

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mercredi 8 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Des Rocs, The Pretty Reckless & Royal Republic

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-09T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T19:00:00+02:00_2025-10-08T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6ZSqx43la https://fb.me/e/6ZSqx43la