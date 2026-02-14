DEADLETTER en concert, L’Aéronef, Lille

DEADLETTER en concert Lundi 30 mars, 20h00 L’Aéronef Nord

8 € / 5 €

Fureur désinvolte et rythmes décalés convergent dans le creuset post-punk du sextet Deadletter. Les aspects les plus sombres de l’existence y sont chantés/scandés, portés par une écriture en ébullition. Beauté et brutalité se tutoient. Recommandé si l’on aime The Fall ou LCD Sound System…

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Katya Ganfeld