Deadletter Rock School Barbey Bordeaux

Deadletter Jeudi 9 avril 2026, 20h30 Rock School Barbey Gironde

20 € (Prévente – Hors frais de location)

25 € (Sur place)

Début : 2026-04-09T20:30:00+02:00 – 2026-04-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-09T20:30:00+02:00 – 2026-04-09T23:59:00+02:00

DEADLETTER

Originaire du Yorkshire et maintenant enraciné dans le sud de Londres, DEADLETTER canalise la fureur drolatique de The Fall et les rythmes déséquilibrés de LCD Soundsystem dans une souche de post-punk véhémente, explorant le côté sombre de l’existence à travers une lentille de légèreté narrative. Les membres du groupe étant des amis de longue date, il y a une compréhension instinctive du mouvement et de la danse dans leur musique qui vaut son pesant d’or, sans jamais minimiser la nuance et la dureté de leur son.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/deadletter »}]

Deadletter en concert à la Rock School Barbey