Déambul’art Le LAAC Dunkerque

Déambul’art Le LAAC Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Déambul’art Samedi 20 septembre, 16h00 Le LAAC Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Des saynètes inattendues ponctuent votre visite du musée, le transformant en véritable scène vivante. Les collections prennent vie…

A vous de les suivre !

Théâtre amateur encadré par Amélie Becuwe

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Juliette Begrem