Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

Visite libre ou guidée à la découverte des différentes ambiances du jardin.

En pleine campagne, la création du jardin s’est réalisée pour découvrir tout au long de la flânerie, les senteurs, les textures et les couleurs des végétaux en jouant sur les formes et les hauteurs. Aussi, de plus en plus, les minéraux s’y installent et laissent les allées et les sentiers chargés de sensations différentes lorsque nous nous y promenons.

Sam après-midi atelier de taille en vert des fruitiers à pépins avec les Croqueurs de Pommes.

Possibilité de pique-nique et/ou plat partagé. .

1 rue de la Forge Fleurie

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 02 40

