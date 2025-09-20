Déambulation à la recherche du château démantelé Place de la République Treignac

Déambulation à la recherche du château démantelé Samedi 20 septembre, 15h00 Place de la République Corrèze

Gratuit. Tenue de marche recommandée.

Déambulation patrimoniale

À la recherche du château démantelé de Treignac

Partez sur les traces du château disparu de Treignac lors d’une déambulation originale dans le village.

Entre vestiges, souvenirs et indices disséminés, cette promenade vous plongera dans l’histoire d’une forteresse aujourd’hui démantelée mais encore présente dans la mémoire des lieux.

Place de la République, 19260 Treignac

