Déambulation à travers Charroux Au départ de La Maison du Tourisme Charroux

Déambulation à travers Charroux Au départ de La Maison du Tourisme Charroux samedi 20 septembre 2025.

Déambulation à travers Charroux

Au départ de La Maison du Tourisme 5 rue de la Poulaillerie Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Promenade à travers les rues de Charroux pour célébrer les 780 ans de la Charte de Franchises, accordée en 1245 par Archambault IX, Sire de Bourbon.

.

Au départ de La Maison du Tourisme 5 rue de la Poulaillerie Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 93 contact@musee-charroux.net

English :

Stroll through the streets of Charroux to celebrate the 780th anniversary of the Charter of Franchises, granted in 1245 by Archambault IX, Sire de Bourbon.

German :

Spaziergang durch die Straßen von Charroux zur Feier des 780-jährigen Jubiläums der Freiheitsurkunde, die 1245 von Archambault IX, Sire de Bourbon, gewährt wurde.

Italiano :

Passeggiate per le strade di Charroux per celebrare il 780° anniversario della Carta delle Franchigie, concessa nel 1245 da Archambault IX, Sire de Bourbon.

Espanol :

Pasee por las calles de Charroux para celebrar el 780 aniversario de la Carta de Franquicias, concedida en 1245 por Archambault IX, Señor de Borbón.

L’événement Déambulation à travers Charroux Charroux a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Val de Sioule