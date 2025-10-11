Déambulation artistique Octobre rose Rue de l’abattoir Vic-sur-Seille
Déambulation artistique Octobre rose
Tarif : 15 EUR
Samedi 2025-10-11 18:00:00
Suivez votre gargouille dans une balade fantastique et découvrez l’univers des monstres d’Halloween à travers le patrimoine local.
3 départs 18h 18h30 19h00
Concert au foyer à partir de 19h
Buvette et restauration sur place
Inscription obligatoire avant le 01/10/2025Tout public
Rue de l’abattoir Foyer Georges de la Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 13 61
English :
Follow your gargoyle on a fantastic walk and discover the world of Halloween monsters through local heritage.
3 departures: 6pm 6:30pm 7pm
Concert in the foyer from 7pm
Refreshments and food on site
Registration required before 01/10/2025
German :
Folgen Sie Ihrem Gargoyle auf einem fantastischen Spaziergang und entdecken Sie die Welt der Halloween-Monster anhand des örtlichen Kulturerbes.
3 Abfahrten: 18 Uhr 18.30 Uhr 19 Uhr
Konzert im Foyer ab 19 Uhr
Getränke und Speisen vor Ort
Anmeldung vor dem 01.10.2025 erforderlich
Italiano :
Seguite il vostro gargoyle in una fantastica passeggiata e scoprite il mondo dei mostri di Halloween attraverso il patrimonio locale.
3 partenze: 18:00 18:30 19:00
Concerto nel foyer dalle 19.00
Rinfreschi e cibo in loco
Iscrizione obbligatoria entro il 01/10/2025
Espanol :
Siga a su gárgola en un fantástico paseo y descubra el mundo de los monstruos de Halloween a través del patrimonio local.
3 salidas: 18.00 h 18.30 h 19.00 h
Concierto en el vestíbulo a partir de las 19 h
Refrescos y comida in situ
Inscripción obligatoria antes del 01/10/2025
