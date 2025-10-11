Déambulation artistique Octobre rose Rue de l’abattoir Vic-sur-Seille

Suivez votre gargouille dans une balade fantastique et découvrez l’univers des monstres d’Halloween à travers le patrimoine local.

3 départs 18h 18h30 19h00

Concert au foyer à partir de 19h

Buvette et restauration sur place

Inscription obligatoire avant le 01/10/2025Tout public

Rue de l’abattoir Foyer Georges de la Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 13 61

English :

Follow your gargoyle on a fantastic walk and discover the world of Halloween monsters through local heritage.

3 departures: 6pm 6:30pm 7pm

Concert in the foyer from 7pm

Refreshments and food on site

Registration required before 01/10/2025

German :

Folgen Sie Ihrem Gargoyle auf einem fantastischen Spaziergang und entdecken Sie die Welt der Halloween-Monster anhand des örtlichen Kulturerbes.

3 Abfahrten: 18 Uhr 18.30 Uhr 19 Uhr

Konzert im Foyer ab 19 Uhr

Getränke und Speisen vor Ort

Anmeldung vor dem 01.10.2025 erforderlich

Italiano :

Seguite il vostro gargoyle in una fantastica passeggiata e scoprite il mondo dei mostri di Halloween attraverso il patrimonio locale.

3 partenze: 18:00 18:30 19:00

Concerto nel foyer dalle 19.00

Rinfreschi e cibo in loco

Iscrizione obbligatoria entro il 01/10/2025

Espanol :

Siga a su gárgola en un fantástico paseo y descubra el mundo de los monstruos de Halloween a través del patrimonio local.

3 salidas: 18.00 h 18.30 h 19.00 h

Concierto en el vestíbulo a partir de las 19 h

Refrescos y comida in situ

Inscripción obligatoria antes del 01/10/2025

