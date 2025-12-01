Déambulation Astro Diva La lumière en mouvement, Samoëns
Déambulation Astro Diva La lumière en mouvement, Samoëns mercredi 31 décembre 2025.
Déambulation Astro Diva La lumière en mouvement
Pied de Ville (Grande Rue piétonne) Samoëns Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 17:15:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Une Diva fabuleuse vous entraîne pour une balade céleste. Accompagnée des personnages magiques (les Astro) et de créatures de lumière, elle fait jaillir de nouvelles étoiles et de nouveaux mondes.
.
Pied de Ville (Grande Rue piétonne) Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Strolling: Astro Diva Light in motion
A fabulous Diva takes you on a celestial journey. Accompanied by magical characters (the Astros) and creatures of light, she conjures up new stars and new worlds.
L’événement Déambulation Astro Diva La lumière en mouvement Samoëns a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme de Samoëns