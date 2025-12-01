Déambulation Astro Diva La lumière en mouvement, Samoëns

Déambulation Astro Diva La lumière en mouvement

Pied de Ville (Grande Rue piétonne) Samoëns Haute-Savoie

Début : 2025-12-31 17:15:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Une Diva fabuleuse vous entraîne pour une balade céleste. Accompagnée des personnages magiques (les Astro) et de créatures de lumière, elle fait jaillir de nouvelles étoiles et de nouveaux mondes.

Pied de Ville (Grande Rue piétonne) Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com

English : Strolling: Astro Diva Light in motion

A fabulous Diva takes you on a celestial journey. Accompanied by magical characters (the Astros) and creatures of light, she conjures up new stars and new worlds.

