Déambulation au Moulin du Pondy, Moulin du Pondy, Le Pondy

Informations pratiques

Déambulation au Moulin du Pondy Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Moulin du Pondy Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le Moulin du Pondy lors des journées dédiées au patrimoine!

Le Moulin vous ouvre ses portes pour une visite libre et gratuite. Vous pourrez profiter des expositions mais aussi prendre le temps de siroter un verre au bord de la rivière.

Cette année : exposition peinture / exposition cartes postales anciennes.

Un livret d’énigmes pour en savoir plus sur les moulins est proposé à la vente pour petits et grands!

N’hésitez pas à suivre nos actualités sur les différents réseaux.

Moulin du Pondy 2, Impasse Moulin du Pondy 18210 Pondy Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire 06 04 45 68 49 https://www.instagram.com/lemoulindupondy/ Ancien moulin à eau (minoterie). Parking extérieur disponible. Sauf RDC, moulin non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Venez découvrir le Moulin du Pondy, ancien moulin à farine ! Pondy Ancien moulin

J. Beziau