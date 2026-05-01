Bonsmoulins

Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins

Bonsmoulins Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez assister à la mise en lumière du cœur du village de Bonsmoulins. Les maisons à l’architecture typique des pays d’Ouche, l’église et l’Iton avec en particulier son ancien lavoir seront illuminés à la bougie.

Boissons chaudes et petite restauration sucrée sur place. .

Bonsmoulins 61380 Orne Normandie mairie.de.bonsmoulins@wanadoo.fr

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English : Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins

L’événement Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins Bonsmoulins a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil départemental de l’Orne