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Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins Bonsmoulins

Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins Bonsmoulins samedi 30 mai 2026.

Ville : 61380 Bonsmoulins

Département : Orne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Bonsmoulins

Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins

Bonsmoulins Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez assister à la mise en lumière du cœur du village de Bonsmoulins. Les maisons à l’architecture typique des pays d’Ouche, l’église et l’Iton avec en particulier son ancien lavoir seront illuminés à la bougie.

Boissons chaudes et petite restauration sucrée sur place.   .

Bonsmoulins 61380 Orne Normandie   mairie.de.bonsmoulins@wanadoo.fr

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English : Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins

L’événement Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins Bonsmoulins a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil départemental de l’Orne