Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins Bonsmoulins
Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins Bonsmoulins samedi 30 mai 2026.
Bonsmoulins
Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins
Bonsmoulins Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez assister à la mise en lumière du cœur du village de Bonsmoulins. Les maisons à l’architecture typique des pays d’Ouche, l’église et l’Iton avec en particulier son ancien lavoir seront illuminés à la bougie.
Boissons chaudes et petite restauration sucrée sur place. .
Bonsmoulins 61380 Orne Normandie mairie.de.bonsmoulins@wanadoo.fr
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English : Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins
L’événement Déambulation aux chandelles dans Bonsmoulins Bonsmoulins a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil départemental de l’Orne