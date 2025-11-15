Déambulation aux lanternes Contes et rencontres La Maison des possibles Nyons

Déambulation aux lanternes

La Maison des possibles 16-18 rue Pierre Toesca Nyons Drôme

Début : 2025-11-15 17:30:00

fin : 2025-11-15

Déambulation aux lanternes dans le cadre du festival Contes et Rencontres.

La Maison des possibles 16-18 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

Lantern walk as part of the Contes et Rencontres festival.

German :

Laternenumzug im Rahmen des Festivals Contes et Rencontres (Geschichten und Begegnungen).

Italiano :

Passeggiata con le lanterne nell’ambito del festival Contes et Rencontres.

Espanol :

Paseo de farolillos en el marco del festival Contes et Rencontres.

