Déambulation aux lanternes Contes et rencontres La Maison des possibles Nyons

Déambulation aux lanternes
La Maison des possibles 16-18 rue Pierre Toesca Nyons Drôme
Début : 2025-11-15 17:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Déambulation aux lanternes dans le cadre du festival Contes et Rencontres.
La Maison des possibles 16-18 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
Lantern walk as part of the Contes et Rencontres festival.
German :
Laternenumzug im Rahmen des Festivals Contes et Rencontres (Geschichten und Begegnungen).
Italiano :
Passeggiata con le lanterne nell’ambito del festival Contes et Rencontres.
Espanol :
Paseo de farolillos en el marco del festival Contes et Rencontres.
