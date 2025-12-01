Déambulation avec Gangstar fanfare Mairie Saint-Georges-de-Didonne
Déambulation avec Gangstar fanfare Mairie Saint-Georges-de-Didonne samedi 20 décembre 2025.
Déambulation avec Gangstar fanfare
Mairie Hôtel de ville 1 Avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Laissez-vous emporter par la magie d’une déambulation de Noël avec GANGSTAR FANFARE !
English :
Let yourself be carried away by the magic of a Christmas parade with GANGSTAR FANFARE!
German :
Lassen Sie sich von der Magie eines Weihnachtsumzugs mit GANGSTAR FANFARE mitreißen!
Italiano :
Lasciatevi trasportare dalla magia di una parata natalizia con GANGSTAR FANFARE!
Espanol :
¡Déjate llevar por la magia de un desfile navideño con GANGSTAR FANFARE!
