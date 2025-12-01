Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Déambulation avec Gangstar fanfare Mairie Saint-Georges-de-Didonne

Déambulation avec Gangstar fanfare

Mairie Hôtel de ville 1 Avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20

Laissez-vous emporter par la magie d’une déambulation de Noël avec GANGSTAR FANFARE !
English :

Let yourself be carried away by the magic of a Christmas parade with GANGSTAR FANFARE!

German :

Lassen Sie sich von der Magie eines Weihnachtsumzugs mit GANGSTAR FANFARE mitreißen!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia di una parata natalizia con GANGSTAR FANFARE!

Espanol :

¡Déjate llevar por la magia de un desfile navideño con GANGSTAR FANFARE!

