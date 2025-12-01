Déambulation avec la chorale à Barbonne-Fayel Barbonne-Fayel

Déambulation avec la chorale à Barbonne-Fayel Barbonne-Fayel jeudi 18 décembre 2025.

18:30:00
Venez déambuler dans les rues de Barbonne-Fayel avec la chorale Uni-SonTout public
Venez déambuler dans les rues de Barbonne-Fayel avec la chorale Uni-Son qui chantera des chants de Noël le 18 décembre à partir de 18h30.   .

English : Déambulation avec la chorale à Barbonne-Fayel

Stroll through the streets of Barbonne-Fayel with the Uni-Son choir

