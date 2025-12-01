Déambulation avec la Fanfare Arco Iris Le Pouliguen

Déambulation avec la Fanfare Arco Iris

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-30 17:30:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Quatre lutins lumineux vous entraînent dans un univers féérique et musical où la magie des sons rencontre la lumière. La Fanfare Arco Iris vous invite à une balade électro-acoustique aux sonorités originales, chaleureuses et entraînantes.

Laissez-vous porter par les mélodies du trombone, le groove envoûtant de la basse, les chants pop et le scintillement des percussions. La tribu Arco Iris déambule, serpente et s’installe au cœur du public pour partager des moments de pure complicité.

Leur musique, libre et éclectique, voyage entre New Orleans et funky jazz, flirte parfois avec le reggae, et ose les rencontres inattendues — de Tino Rossi à AC/DC, du Boléro de Ravel à Daft Punk. .

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

