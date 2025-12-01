Déambulation avec la Fanfare Pop Corn 007 Le Pouliguen

Déambulation avec la Fanfare Pop Corn 007

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-28 17:30:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Pop-Corn 007, c’est la rencontre explosive entre la troupe Moribayassa, connue pour son ciné-concert “On a frappé sur la lune”, et la Fanfaratomik, orchestre de rue funky et déjanté.

Unis par leur passion commune pour les musiques de films, ils ont décidé de faire descendre le cinéma dans la rue !

Réorchestrant avec audace les bandes originales les plus mythiques, Pop-Corn 007 déambule entre villes et campagnes, entraînant le public dans un voyage musical et visuel au cœur des chefs-d’œuvre du 7ᵉ art.

Entre énergie festive et émotion cinématographique, le spectacle fait revivre la magie des salles obscures… mais en plein jour et en plein air ! .

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

