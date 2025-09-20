Déambulation « Bartholdi » à Belfort Belfort Tourisme Belfort

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

La ville de Belfort peut s’enorgueillir de posséder deux œuvres de Bartholdi, célèbre sculpteur du XIXe siècle, dont le parcours fut compliqué. Partez sur les traces d’Auguste Bartholdi et revivez son épopée belfortaine en déambulant du Lion à la place Corbis, en passant par la place de la République.

Belfort Tourisme
2 place de l'Arsenal, 90000 Belfort
Territoire de Belfort
Bourgogne-Franche-Comté
03 84 55 90 90

© Gilles Verlingue