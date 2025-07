Déambulation Bus Marguerite pour les familles et les jeunes Quai de la gare Cluny

Déambulation Bus Marguerite pour les familles et les jeunes Quai de la gare Cluny mardi 29 juillet 2025.

Déambulation Bus Marguerite pour les familles et les jeunes

Quai de la gare Ancienne gare Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-07-29 14:00:00

fin : 2025-08-01 16:30:00

2025-07-29 2025-07-31

Deux rendez-vous destinés aux jeunes

– un escape bus le 29 juillet Il s’agira de s’évader du bus Marguerite et de son environnement en moins de 60 minutes. En équipe, il va donc falloir coopérer, utiliser sa logique, son sens de l’observation et son esprit de déduction pour sortir le plus rapidement possible.

– ateliers graph avec Zecri les 31 juillet et le 1er août pour découvrir, s’exprimer et créer.

Quai de la gare Ancienne gare Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 88 24 33 chezmarguerite@frgsclunisois.fr

