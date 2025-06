Déambulation – Caen 18 juin 2025 14:00

À Caen, l’édition 2025 du congrès annuel de l’Unapei mettra à l’honneur le thème S’engager pour le vivre-ensemble âge et handicap, nouveaux enjeux nouveau regard . Du 18 au 20 juin, cet événement rassemblera associations, professionnels et familles autour de parcours découverte, temps d’échange, expositions, stands associatifs, et moments festifs comme une grande déambulation fixe et une soirée dansante. Un temps fort pour partager, réfléchir et faire avancer l’inclusion à tous les âges de la vie.

Place Pierre Bouchard

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Déambulation

In Caen, the 2025 edition of Unapei?s annual congress will focus on the theme « S?engager pour le vivre-ensemble âge et handicap, nouveaux enjeux ? nouveau regard » (« Committing to living together: age and disability, new challenges ? new outlook »). From June 18 to 20, the event will bring together associations, professionals and families around discovery trails, discussion forums, exhibitions, association stands, and festive events such as a large-scale walking tour and an evening dance. A time to share, reflect and advance inclusion at all stages of life.

German : Déambulation

Der Jahreskongress 2025 der Unapei in Caen steht unter dem Motto « Sich für das Zusammenleben einsetzen: Alter und Behinderung, neue Herausforderungen, neuer Blickwinkel ». Vom 18. bis 20. Juni wird diese Veranstaltung Vereine, Fachleute und Familien zusammenbringen, die sich auf Entdeckungsreisen begeben, sich austauschen, Ausstellungen und Stände von Vereinen besuchen und festliche Momente wie eine große feste Wanderung und einen Tanzabend erleben. Eine starke Zeit, um sich auszutauschen, nachzudenken und die Inklusion in jedem Lebensalter voranzutreiben.

Italiano :

A Caen, l’edizione 2025 del congresso annuale di Unapei sarà incentrata sul tema « Impegnarsi a vivere insieme: età e disabilità, nuove sfide? un nuovo modo di vedere le cose ». Dal 18 al 20 giugno, l’evento riunirà associazioni, professionisti e famiglie per partecipare a percorsi di scoperta, dibattiti, mostre, stand associativi ed eventi festivi come una grande passeggiata e una serata danzante. È una grande opportunità per condividere idee, riflettere e fare progressi sull’inclusione in tutte le fasi della vita.

Espanol :

En Caen, la edición 2025 del congreso anual de Unapei girará en torno al tema « Comprometerse para vivir juntos: edad y discapacidad, nuevos retos… una nueva mirada ». Del 18 al 20 de junio, el evento reunirá a asociaciones, profesionales y familias para participar en recorridos de descubrimiento, debates, exposiciones, stands de asociaciones y actos festivos como un recorrido a pie a gran escala y una noche de baile. Es una gran oportunidad para compartir ideas, reflexionar y avanzar en la inclusión en todas las etapas de la vida.

