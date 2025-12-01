Déambulation Casse-Noisette Dinard
Déambulation Casse-Noisette Dinard mardi 23 décembre 2025.
Déambulation Casse-Noisette
Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 15:00:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Vous pourrez l’ apercevoir déambuler dans la ville le mardi 23 décembre.
15 h > Centre-ville
16 h 30 > Saint-Énogat
17 h 30 > Centre-ville .
Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
