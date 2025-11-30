Déambulation chantée dans les rues de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 14:10 –

Gratuit : oui Tout public

Le Chœur Universitaire de Nantes, l’un des plus anciens chœurs universitaires de France, est un ensemble vocal amateur qui rassemble chaque année plus d’une centaine de choristes. Musiques sacrées, musiques du monde, registre lyrique ou plus contemporain, le CUN explore un large répertoire éclectique sonore et vocal.Sous la direction de Bertrand Richou.Profitez de la déambulation chantée offerte par le CUN le samedi 30 novembre dans un cadre exceptionnel :????Départ Cours Cambronne à 14h10Place Graslin à 14h30Passage Pommeraye à 15hGaleries Lafayette à 15h30Église Sainte-Croix à 16h

Centre-ville Nantes 44000

https://www.choeurunivnantes.fr/