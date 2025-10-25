Déambulation chantée et dansée dans les rues de Quimperlé Place Saint-Michel Quimperlé

Place Saint-Michel Quimperlé

2025-10-25 15:00:00

2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Retrouvons-nous pour une déambulation chantée et dansée entre la haute et la basse ville de Quimperlé qui s’achèvera par un goûter offert à Ty Pouce.

Les associations Ty Pouce (Quimperlé) et la Colonie des Emeus Tiers (Moëlan) s’associent et vous invitent à explorer le thème HABITER en utilisant les Arts et la Culture pour créer de la rencontre, de la mixité. Au programme des ateliers d’écriture, de chant collectif, de danse et de vidéo, des conférences, des arpentages et projections de documentaires. Du 13 septembre au 25 octobre sur le Pays de Quimperlé*.

Merci aux financeurs : la CAF du Finistère, le Fondalor et la ville de Moëlan-Sur-Mer.

HABITER…C’est quoi habiter un territoire, un logement ou l’espace public ? Ça fait quoi d’habiter un corps qui fonctionne ou qui dysfonctionne ? C’est quoi habiter un corps collectif comme une association ? C’est quoi être habité par une émotion, une sensation, des souvenirs ?

Le guide audio de la chanson est en ligne: https://soundcloud.com/colonie-des-emeu-tiers/habiter-ensemble .

Place Saint-Michel Eglise St Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

