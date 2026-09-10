Déambulation Cheddoise : entre histoire, industrie et art déco, Parc Biolley, Passy

Informations pratiques

Déambulation Cheddoise : entre histoire, industrie et art déco Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Parc Biolley Haute-Savoie

Inscription conseillée avant la veille à 17h. Nombre de places limité. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’origine agropastoral, Chedde connait un tournant dans son histoire avec l’arrivée du tourisme au XVIIIe siècle, puis la construction en 1896 d’une usine d’électrochimie qui va transformer ce hameau en véritable cité industrielle. Plongez dans cette captivante histoire qui vous conduira jusqu’à l’église Saint-Joseph dont les vitraux art déco ont été conçus par le maitre-verrier Raphaël Lardeur.

Parc Biolley 73 rue du lac Vert Passy 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.passy-mont-blanc.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 58 80 52 »}] Le parc Biolley est le poumon vert du cœur du hameau de Chedde.

À l’origine agropastoral, Chedde connait un tournant dans son histoire avec l’arrivée du tourisme au XVIIIe siècle, puis la construction en 1896 d’une usine d’électrochimie qui va transformer ce en…

© Mairie de Passy