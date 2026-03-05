Déambulation chorégraphique Limoges
Déambulation chorégraphique Limoges samedi 25 avril 2026.
Déambulation chorégraphique
Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Dans le cadre du dispositif Dansons Ensemble et en partenariat avec le CRR et la Ligue de l’Enseignement, venez assister à une déambulation chorégraphique dans un des quartiers historiques de la ville limougeaude. En utilisant comme support le patrimoine de notre territoire et en y associant la danse, les chants et/ou la musique, il tend à rassembler et à faire se rencontrer des personnes qui
habituellement ne le font pas, dans des lieux chargés d’histoire.
Informations complémentaires auprès du CRR. .
Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 90 50
