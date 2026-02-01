DÉAMBULATION CIRCASSIENNE AUX ABATTOIRS UN FINAL FRANCO-UKRAINIEN LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE Toulouse

DÉAMBULATION CIRCASSIENNE AUX ABATTOIRS UN FINAL FRANCO-UKRAINIEN

LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-20 15:30:00

fin : 2026-02-20 16:10:00

Date(s) :

2026-02-20

Quand jonglage et acrobaties rencontrent l’univers visionnaire de Castelbajac un voyage artistique inédit entre Toulouse et Kyiv.

Dans le cadre de la saison culturelle Le Voyage en Ukraine, la culture contre-attaque, les Abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse accueillent une déambulation circassienne imaginée par des étudiants de l’Ésacto’ Lido et quatre jeunes artistes ukrainiennes de l’Académie des Arts de Kyiv.

Fruit de dix jours de travail en résidence et d’un atelier commun, cette création transdisciplinaire vous conduit à travers les salles du musée. Jonglage, acrobaties et déplacements chorégraphiés illustrant les parcours personnels des artistes viennent dialoguer avec l’exposition Jean-Charles de Castelbajac. L’Imagination au pouvoir, offrant une lecture sensible des œuvres de ce créateur de mode visionnaire.

Ce spectacle de 40 minutes marque l’aboutissement d’un échange artistique inédit entre Toulouse et Kyiv, né du jumelage entre les deux villes, soutenu par la Mairie de Toulouse et l’Institut français.

Bon à savoir

– Ce spectacle est compris dans le billet d’entrée du musée. 12 .

LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 22 22

English :

When juggling and acrobatics meet the visionary world of Castelbajac: an original artistic journey between Toulouse and Kyiv.

L’événement DÉAMBULATION CIRCASSIENNE AUX ABATTOIRS UN FINAL FRANCO-UKRAINIEN Toulouse a été mis à jour le 2026-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE