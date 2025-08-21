Déambulation Cissous et Filipon Guillestre

Déambulation Cissous et Filipon Guillestre jeudi 21 août 2025.

Déambulation Cissous et Filipon

Rues de Guillestre Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-21 09:30:00

fin : 2025-08-21 15:00:00

Date(s) :

2025-08-21

L’illustre Duc de Poplincourt est un noble amoureux des belles lettres. Contraint par le sort il doit quitter le château, entrainant son fidèle valet Cissous dans l’aventure…

.

Rues de Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

The illustrious Duc de Poplincourt is a nobleman and lover of fine literature. Fate forces him to leave the château, and his faithful valet Cissous is drawn into the adventure…

German :

Der berühmte Herzog von Poplincourt ist ein Adliger, der die schöne Literatur liebt. Er muss sein Schloss verlassen und nimmt seinen treuen Diener Cissous mit auf eine abenteuerliche Reise

Italiano :

L’illustre Duc de Poplincourt è un nobile appassionato di letteratura. Il destino lo costringe a lasciare il castello, e lui accompagna il suo fedele valletto Cissous nell’avventura?

Espanol :

El ilustre duque de Poplincourt es un noble aficionado a la buena literatura. El destino le obliga a abandonar el castillo, y se lleva a su fiel ayuda de cámara Cissous a la aventura..

L’événement Déambulation Cissous et Filipon Guillestre a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras