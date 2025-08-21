Déambulation Cissous et Filipon Guillestre
Déambulation Cissous et Filipon Guillestre jeudi 21 août 2025.
Déambulation Cissous et Filipon
Rues de Guillestre Guillestre Hautes-Alpes
Début : Jeudi 2025-08-21 09:30:00
fin : 2025-08-21 15:00:00
2025-08-21
L’illustre Duc de Poplincourt est un noble amoureux des belles lettres. Contraint par le sort il doit quitter le château, entrainant son fidèle valet Cissous dans l’aventure…
Rues de Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
The illustrious Duc de Poplincourt is a nobleman and lover of fine literature. Fate forces him to leave the château, and his faithful valet Cissous is drawn into the adventure…
German :
Der berühmte Herzog von Poplincourt ist ein Adliger, der die schöne Literatur liebt. Er muss sein Schloss verlassen und nimmt seinen treuen Diener Cissous mit auf eine abenteuerliche Reise
Italiano :
L’illustre Duc de Poplincourt è un nobile appassionato di letteratura. Il destino lo costringe a lasciare il castello, e lui accompagna il suo fedele valletto Cissous nell’avventura?
Espanol :
El ilustre duque de Poplincourt es un noble aficionado a la buena literatura. El destino le obliga a abandonar el castillo, y se lleva a su fiel ayuda de cámara Cissous a la aventura..
