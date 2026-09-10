Déambulation commentée du bourg, des demeures et des jardins de Denée, petite citée de caractère, Denée – Salle Jean Commère, Mantelon

Informations pratiques

Déambulation commentée du bourg, des demeures et des jardins de Denée, petite citée de caractère Samedi 19 septembre, 15h00 Denée – Salle Jean Commère Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

15h00 : Départ de la salle Jean Commère.

Comme à l’accoutumée à l’occasion des journées du patrimoine, l’association culturelle de Denée vous propose le temps d’une après-midi de découvrir le patrimoine Denéen et ses nombreuses maisons bourgeoises, demeures et édifices religieux. Au travers d’une déambulation encadrée dans le village et les jardins de certaines demeures particulières, venez profiter d’un parcours captivant ponctué d’anecdotes et d’informations historiques délivrées par les propriétaires des lieux et les guides du village.

Pour les PMR ou les familles avec jeunes enfants en poussette, vous aurez la possibilité de rejoindre le groupe en voiture directement dans le bourg du village afin d’éviter la descente des 100 marches des remparts (rendez-vous à 15h30 en bas des remparts).

Denée – Salle Jean Commère Rue du 8 mai 49190 Denée Mantelon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire

15h00 : Départ de la salle Jean Commère.

©Adèle VANHEE