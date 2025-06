Déambulation, concert et performances Rue Marmory, 33190 La Réole La Réole 5 juillet 2025 16:00

Déambulation, concert et performances Samedi 5 juillet, 16h00 Rue Marmory, 33190 La Réole Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T16:00:00 – 2025-07-05T20:00:00

Fin : 2025-07-05T16:00:00 – 2025-07-05T20:00:00

Déambulations, concerts et performances d’artistes ou conduites par des habitants dans les rues de La Réole.

Beaucoup de surprises ! Départ du Lavoir de la Marmory 16h – Retour Lavoir de la Marmory 18h30. Concert au Lavoir à 18h30. Accueil goûter /apéro.

Rue Marmory, 33190 La Réole Rue Marmory, 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 08 57 58 68 https://www.facebook.com/profile.php?id=100091897893889 Implanté fond du vallon du Charros, le lavoir de Marmory est un des endroits les plus pittoresques de la ville. Sa fontaine donnait l’eau à tout le faubourg ouest de la ville.

Le nom du lavoir et du quartier vient très probablement des artisans marbriers qui s’y étaient établis, utilisant l’eau de la fontaine pour scier et polir le marbre. Ce quartier a aussi été jusqu’au siècle dernier celui des tanneurs et des chapeliers, tous de gros utilisateurs d’eau.

Ce lieu étaient fort importants pour la vie domestique, mais aussi pour la vie sociale: c’est au lavoir que les femmes du quartier se rencontraient et échangeaient les derniers ragots.

Suite à la sécheresse mémorable de 1686 et le manque d’eau sortant de la fontaine, la jurade demande au frère Raphaël, religieux Carme réputé “excellent fontenier”, de trouver une nouvelle source d’eau et de la relier à la fontaine ! Ce qui apparemment fut fait, puisque l’eau n’a jamais manqué depuis.

En face du lavoir, les façades des maisons sont construites sur la muraille de la 2e enceinte, érigée au XIIIe siècle pour englober les nouveaux quartiers et renforcer les défenses de la ville. On peut y observer des archères ça et là qui permettaient aux habitants de la ville de tirer à l’arc et à l’arbalète sur les assaillants. Facile

Déambulations, concerts et performances d’artistes ou conduites par des habitants dans les rues de La Réole.

© Jean Michel Achiary